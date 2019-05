Black Wings Linz holen US-Stürmer Justin Florek

Die Black Wings Linz haben am Dienstag die Verpflichtung des Stürmers Justin Florek bekannt gegeben. Der 29-jährige US-Amerikaner kommt vom DEL-Klub Iserlohn Roosters, zuvor war er in der nordamerikanischen AHL engagiert. Florek absolvierte für die Boston Bruins auch zehn Spiele in der NHL.