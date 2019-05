Stark verkohlte Leiche bei Zimmerbrand gefunden

Ein 54-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Zimmerbrand in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ums Leben gekommen. Das Feuer brach kurz vor 23.30 Uhr in einem mehrstöckigen Wohnhaus im fünften Stock in der Märzstraße aus. Ein Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger brachen drei Exekutivbeamte die geschlossene Wohnungstür auf.