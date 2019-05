Viele Straßensperren bei Salzburg Marathon

Radfahrer und Fußgänger sind von den Sperren kaum betroffen. Der Start erfolgt am Hanuschplatz, während es das Ziel direkt beim Festspielhaus am Max-Reinhard-Platz zu durchqueren gilt. Umleitungen, Verzögerungen und Einschränkungen (auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, hier wurde ein Sonder-Liniennetzplan erstellt) werden vielen Autofahrern nicht erspart bleiben. Gelaufen und daher für den Verkehr gesperrt, wird unter anderem in der Griesgasse, der Josef-Preis-Allee, der Hellbrunner Straße, der Keltenallee, der Franz-Huemer-Straße, der Augustinergasse, dem Elisabethkai, teilweise dem Mirabellplatz, dem Mozartplatz, dem Residenzplatz oder auch dem Alten Markt.