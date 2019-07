Hindernislauf für Frauen sorgt für Action in Wien

Der „Muddy Angel Run“ ist die größte Hindernislaufserie Europas für Frauen aller Fitnesslevel. Ob Laufen, Joggen oder Gehen - beim Muddy Angel Run erwarten die Teilnehmerinnen viel Schlamm, Hindernisse, jede Menge Teamgeist und gute Laune. Am 7. September hat man in der Trabrennbahn Krieau die Möglichkeit in Wien mitzulaufen. Top: City4U verlost Starterplätze!