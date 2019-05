Jugendliche sehen EU positiver als Ältere

Bei der bevorstehenden EU-Wahl am 26. Mai werde sich das bisherige Wahlverhalten der Jungen in der EU aller Voraussicht nach nicht gravierend ändern, auch nicht in Österreich, erklärte Markus Pausch, Professor an der FH Salzburg. 29 Prozent der wahlberechtigten Jugendlichen unter 25 Jahren beteiligten sich in Österreich an der EU-Wahl im Jahr 2014. Österreich lag hier im EU-weiten Schnitt. Der Studie zufolge sind die 14- bis 24-Jährigen in Österreich aber überdurchschnittlich „stolz “darauf, Europäer zu sein. 42 Prozent kreuzten diese Frage mit „Ja“ an, das sind um fast zehn Prozentpunkte mehr als der europaweite Schnitt in dieser Altersgruppe, der bei 33 Prozent liegt.