Altes Handy verkaufen: Darauf sollten Sie achten

Darum sollten Sie Ihr Smartphone am besten am Sonntagabend verkaufen

Verkaufen sollten Sie Ihr altes Smartphone am besten sonntags. Der Grund: Die meisten Menschen haben frei. Dadurch begeben sie sich laut eBay dreimal häufiger auf Schnäppchensuche. Doch auch die Uhrzeit kann den Verkaufspreis beeinflussen: Statistisch gesehen erzielen Auktionen, die zwischen 17 und 21 Uhr enden, die besten Preise.