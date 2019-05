Schöner schießen in „Sniper Elite V2 Remastered“

Gute Nachrichten für alle Fans von „Sniper Elite V2“: In einer für aktuelle PCs und Konsolen aufpolierten Version des Action-Games können Spieler seit Dienstag erneut in die Rolle des Scharfschützen-Veterans Karl Fairburne schlüpfen, um im Berlin des Jahres 1945 zu verhindern, dass die V2-Waffentechnik der Nazis in die Hände der Roten Armee fällt.