Weltmeister Großkreutz in Schlägerei verwickelt

„Familienvätern mit Kindern wurden geschlagen“

Wie der ehemalige Dortmund-Star verrät, haben die Unruhestifter „sogar Familienväter geschlagen, die ihre Kinder auf dem Arm hatten“. Die Polizei rückte an, auf eine Anzeige verzichtete Großkreutz: „Ich will einfach nur noch meine Ruhe, hab‘ auf so was keinen Bock mehr.“