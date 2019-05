Rekord-Taucher bestätigt: Plastik in der Tiefsee

Erneut Alarm um den verdreckten Marianengraben: Ein amerikanischer Abenteurer ist eigenen Angaben zufolge zum der tiefsten Punkt der Erde getaucht und hat dort Plastikmüll gefunden. Victor Vescovo berichtete am Montag in New York davon, dass er mehrmals in den Marianengraben im Pazifik getaucht sei, unter anderem 10.928 und 10.927 Meter tief. Es handelte sich nach Angaben der Expedition um die tiefsten Tauchgänge eines Menschen in der Geschichte.