Spaß im Schlamm: Die Top-Hindernisläufe in Wien

# Wildsau Dirt Run

Der „Wildsau Dirt Run“ gilt als der härteste und dreckigste Hindernislauf Österreichs. 2019 feiert er sein bereits 10-jähriges Bestehen. Auch in der Bundeshauptstatt heißt es am 15. Juni wieder: „Go Gatsch or go home!“. Im Gelände des Schwarzenbergparks im 17. Bezirk werden Laufstrecken von fünf Kilometern („Fun“), zehn Kilometern („Advanced“) oder 20 Kilometern („Extreme“) bewältigt. Dabei geht es nicht um die Geschwindigkeit, sondern ausschließlich um das Durchhaltevermögen. Unwegsames Gelände und schwierige Bedingungen fordern Kondition, Geschicklichkeit sowie Teamgeist.

Wann: 15. Mai 2019