Vater soll Britney in Psychoklinik gesperrt haben

Was ist bloß mit Britney Spears los? Vor einigen Monaten hieß es, die Sängerin habe sich in eine Nervenklinik einweisen lassen, weil sie mit der Krankheit ihres Vaters nicht zurecht komme. Doch jetzt die Kehrtwende. Denn vor Gericht soll die Pop-Prinzessin angegeben haben, ihr Aufenthalt in der psychiatrischen Einrichtung sei alles andere als freiwillig gewesen: Sie sei von ihrem Vater gegen ihren Willen eingewiesen worden.