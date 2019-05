Infineon forscht in Villach an „Energiezukunft“

Unter dem Namen UltimateGaN ist am Montag in Villach ein neues, europäisches Forschungsprojekt unter der Leitung des Chipherstellers Infineon Austria gestartet worden. Ziel ist es, kleinere, energieeffiziente Chips zu marktfähigen Kosten zu entwickeln und zu produzieren. 48 Millionen Euro werden in den nächsten drei Jahren investiert.