Zürich-Skandal: „Hosen runter - verpisst euch!“

Sie wollten nur mit ihm reden. Denn sie akzeptieren nur noch ihn, sonst keinen anderen Spieler: „Außer Lindner könnt ihr alle gehen!“ Also ging Heinz Lindner in Luzern in der 68. Minute, kurz nachdem das 0:4 gefallen und der Abstieg der Züricher Grasshoppers auch rein rechnerisch klar gewesen war, zu den „Fans“, die bereits den Zaun überklettert und sich gefährlich am Spielfeldrand „aufgebaut“ hatten.