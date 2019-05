Meister Salzburg: Hymnen-Party als Verlockung

„Ein starkes Argument“

Die Hymnen-Party soll ein erster Vorgeschmack auf das sein, was im Herbst kommt: Topspiele in der Königsklasse des Fußballs! Zugleich soll sie als Anreiz und Verlockung für jene Spieler dienen, die einen Abschied aus der Mozartstadt in Erwägung ziehen. „Wer sich bis jetzt noch nicht sicher war, ob er bleiben will, wird noch stärker ins Überlegen kommen“, mutmaßte Bullen-Geschäftsführer Stephan Reiter. Und bekam das prompt von Verteidiger Stefan Lainer bestätigt. „Die Champions League ist ein starkes Argument für einen Verbleib“, erklärte der 26-Jährige, der letzten Sommer wegwollte, aber nicht durfte.