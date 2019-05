Italienisches Diebes-Duo erwischt

In einem Salzburger Einkaufszentrum versuchte ein Paar aus Italien am Montag Kinderspielsachen zu stehlen. Die Ware wurde in einem Trolley versteckt - dieser war auch gestohlen. Ein Detektiv konnte das Duo kurz nach dem Verlassen des Ladens stellen. Die Polizei entdeckte bei der Durchsuchung auch noch ein gestohlenes Parfum.