Trump lobt Orban: „Er macht hervorragenden Job“

US-Präsident Donald Trump hat den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gelobt. Orban habe in vielerlei Hinsicht einen „hervorragenden“ Job gemacht, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem rechtsnationalen Premier im Weißen Haus in Washington. Orban sei ein „tougher“, aber respektierter Staatschef, der nach Meinung vieler Menschen das Richtige bei der Einwanderungspolitik gemacht habe. „Er ist wahrscheinlich genau wie ich ein bisschen umstritten, aber das ist okay“, fügte der US-Präsident über Orban hinzu.