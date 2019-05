Pkw aus Autohaus gestohlen

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Fahreug aus einem Autohaus gestohlen. Zuvor brachen die Täter in das Bürogebäude ein und entwendeten mehrere Autoschlüssel. Anschließend fuhren sie mit zwei Autos über eine Betontreppe vom Firmengelände. Dabei wurde ein Pkw stark am Unterboden beschädigt und wenig später zurückgelassen. Mit dem zweiten Auto gelang die Flucht.