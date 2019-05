Zwei Mädchen (17) bei Mopedunfall schwer verletzt

Eine 78-Jährige aus Linz Land fuhr am 13. Mai 2019 gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Naarntal Landesstraße in Richtung Bad Zell. Im Kreuzungsbereich mit der B 124 im Ortschaftsbereich Aich hielt sie ihren Pkw vor der Stopptafel an. Nachdem ein querender Pkw vorbeigefahren war, fuhr sie los, um geradeaus weiter zu fahren.