Petzner-Tanzpartnerin: „Freundschaft entstanden“

Ans Aufhören hätten beide jedoch nie gedacht. „Die Gespräche sind dann immer länger geworden. Wir haben in der Nacht oft stundenlang telefoniert. Eigentlich haben wir mehr geredet als getanzt“, schmunzelt Wieland. Ihr wäre eben wichtig gewesen, dass Petzner am nächsten Tag gut gelaunt und voll motiviert zum Training erscheint.