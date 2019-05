Jetzt erzählt Ex-Finanzdirektor seine Swap-Story

Seine Befragung knüpft an das aktuelle Prozessthema an, ob das im Franken-Swap steckende Risiko für die Stadt überhaupt erkennbar und beherrschbar gewesen wäre. Daher geht es viel um Ausbildung und Fachwissen von Penn, um personelle und materielle Ressourcen in seiner für die Darlehensbewirtschaftung zuständigen Abteilung, bis hin zur Frage, ob es dort Taschenrechner gab.