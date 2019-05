Mühlviertlerin schmuggelte Drogen nach Österreich

Verkauf in Linz und Freistadt

Der Verkauf fand Großteils im Stadtgebiet Linz und Freistadt statt. Sie wurde am 1. März 2019 in ihrer Wohnung aufgrund einer gerichtlichen Anordnung festgenommen. Bei den darauffolgenden Durchsuchungen in ihrer Wohnung wurden verschiedenste Suchtmittel und zwei verbotene Waffen sichergestellt. Zusätzlich forschten die Ermittler mehrere Abnehmer aus, die ebenfalls angezeigt werden.