Ein Verletzter, Schäden an Bäumen und Gebäuden

Die Beschädigungen hielten sich zum Glück in Grenzen: Im Grazer Bezirk Andritz wurden einige Bäume entwurzelt, ein Mann wurde durch den Wind umgestoßen und verletzt. Die Glaskuppel der Volksschule in Stattegg wurde durch einen umstürzenden Baum schwer beschädigt und in Gratkorn krachte ein Baum auf ein Haus.