Polizeipräsenz für Kroaten-Treffen erhöht

An die 15.000 Besucher werden am kommenden Samstag auf dem Loibacher Feld bei Bleiburg erwartet. Bei dem seit Wochen heiß umstrittenen Kroatentreffen werden heuer noch mehr Polizisten als in den vergangenen Jahren zum Einsatz kommen. Weil zwei Gegendemonstrationen angekündigt sind, werden Ausschreitungen befürchtet.