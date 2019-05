Fix: Ex-ÖVP-General Amon wird ab Juli Volksanwalt

Im Juli stehen Rochaden in der Volksanwaltschaft an. Nach der SPÖ hat nun auch die ÖVP ihren neuen Mann für den lukrativen Job an der Spitze der Ombudsstelle auserkoren: Das schwarze Urgestein Werner Amon, seit fast 25 Jahren im Parlament und einst Generalsekretär unter Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, wird am Dienstag im türkisen Parlamentsklub nominiert.