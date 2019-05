Größte Gefahren für die Kleinsten lauern daheim

Drei Kinder im Alter von 16 Monaten bis vier Jahren verbrühten sich in am Wochenende in St. Martin/M., Offenhausen und Wels in der Badewanne oder mit Teewasser! So unglaublich es ist, diese Anzahl ist laut Statistik normal. Doch es lauern noch mehr Gefahren auf die Kleinsten: 28.000 Kinder verletzten sich in OÖ jedes Jahr, 80 Prozent daheim. Dabei sind neben Treppen und heißem Wasser die „Spaßbringer“ Trampolin, Schaukel und Fahrrad die größten Fallen.