NBA-Star Porzingis in seiner Heimat verprügelt

Basketball-Star Kristaps Porzingis ist nach Angaben seines NBA-Klubs Dallas Mavericks am Wochenende in eine handfeste Auseinandersetzung in seiner lettischen Heimatstadt Liepaja verwickelt worden. Auf einem Twitter-Video war der 23-jährige Forward-Center auf der Straße in einem zerrissenen T-Shirt und mit einer blutenden Wunde über dem rechten Auge zu sehen (siehe oben).