The National: Neues Album statt langer Pause

Dem Auftritt von The National beim „Ahoi! Full Hit Of Summer“ vergangenen Juli an der Linzer Donaulände wurde allerorts eifrig entgegengefiebert. Die Indie-Päpste aus New York machen Österreich unregelmäßig oft ihre Aufwartung, sind in den letzten Jahren aber zu einer richtiggehenden Seltenheit geworden. Frontmann Matt Berninger wirkte bei lauen Temperaturen stellenweise reichlich indisponiert, den Song „Graceless“ hat man nach drei Anläufen gleich ganz bleiben lassen. So perfekt und makellos The National auf ihren Platten auch sind, live ist das Quintett immer wieder eine Wundertüte, das allzu gerne zwischen Genialität und wankelmütiger Improvisation schwankt. Das 2017er-Studiowerk „Sleep Well Beast“ hingegen war eine weitere Lehrstunde in Sachen hochklassigen melancholischen Indie-Rock, zeitigte mit Nummern wie „Day I Die“ oder „The System Only Dreams In Total Darkness“ Hymnen für die Ewigkeit und landete in so gut wie allen geschmackvollen Bestenlisten auf einem respektablen Platz im Spitzenbereich.