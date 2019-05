Die Sonnenfeen im Kampf gegen den Hautkrebs

Etwa 70 Menschen sterben in Oberösterreich jedes Jahr an einem schwarzen Melanom – auch der „schwarze Tod“ genannt. „Die Probleme beginnen in der Kindheit, da ist die Haut noch nicht ausgereift und die UV-Strahlen dringen leichter in tiefere Schichten durch“, weiß Johannes Neuhofer, Vizepräsident der Ärztekammer. Sein Tipp: „Der beste Platz in der Sonne ist im Schatten.“