Konsel über Rapid-Rochade: „Schon überraschend“

Die Bundesliga-Runden-Analyse mit Michael Konsel: Der „Panther“ spricht im krone.at-Sportstudio mit Michael Fally über Salzburgs Einzug in die Champions League, Austrias wichtigen Sieg in Graz, „eigenartige Ansichten“ von Ranko Popovic, eine „schon überraschende“ Rochade bei Rapid, Hartbergs ersten Heimsieg seit Oktober und Admiras überraschenden Punktegewinn in Altach (alles im Video oben).