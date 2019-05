„Für die Wirtschaft wird leider alles geopfert...“

Was sind Ihre Forderungen aus Expertensicht?

Die Wiederanbindung isolierter Flussaltarme, wie beispielsweise an der Raab vor Jahren erfolgreich umgesetzt - bitte auch an der Kainach, Enns, Sulm. Dann die Ausweitung aller Uferstreifen auf 10 Meter im Siedlungsraum und bis 30 Meter in Schutzgebieten, wo immer möglich! Die ganze Steiermark wäre Anwendungsraum. Weiters die Vermeidung des Eindringens von Ackersedimenten durch Hochwässer: Jeweils Hunderttausende Tonnen kostbarer Feinerde gehen je Extremereignis über Bäche und schließlich über die Mur bis ins Schwarze Meer. Fernhaltung der Gülle und Pestizide von Uferrändern.