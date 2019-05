Bio-Wende nun offiziell eingeläutet

Nach der erfolgreichen Energiewende, die noch auf das Konto von Altlandeshauptmann Hans Niessl geht, will Nachfolger Doskozil auf gesunde Ernährung setzen. Sein Ziel: In rund zehn Jahren - so lange hat auch die Umstellung auf erneuerbare Energie gedauert - soll es „Bio für alle“ geben. Realisiert wird das Vorhaben mithilfe eines 12-Punkte-Programms, das der Landeschef gemeinsam mit Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf präsentierte. So soll künftig mit einer Förderung für Betriebe, die umstellen, die Bio-Quote von derzeit 31 auf 50 Prozent bis 2027 gesteigert werden. „Großes Augenmerk werden wir auf die Ernährung unserer Kinder legen. In fünf Jahren soll das Essen in Kindergärten und Landesschulen zu 100 Prozent bio sein“, kündigt Doskozil an. Doch damit nicht genug, werden die Mädchen und Buben künftig neben Englisch, Deutsch und Mathe auch das Fach „Bio“ auf dem Stundenplan haben.