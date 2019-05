Beim Einkauf bestohlen: Polizei jagt Taschendiebe

Innerhalb von nur einer Viertelstunde trudelten bei der Polizei zwei Anzeigen ein: Unbekannte hatten in einem Supermarkt in Hainburg zwischen den Regalen gelauert. In einem unbeobachteten Moment fischten sie zuerst die Handtasche einer nichts ahnenden Kundin aus einem Einkaufswagerl. Nur wenige Minuten später schnappten sich die offenbar gut organisierten Täter ein Portemonnaie aus einem Einkaufskorb. Geld, Bankkarten und wichtige Dokumente sind weg. Die Suche nach den kriminellen Mitgliedern der Supermarkt-Bande läuft.