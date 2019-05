Kaufkraft: Österreicher sind reicher als Deutsche

Kaufkraftsumme in Österreich liegt bei 212,3 Milliarden Euro

Die Gesamtsumme der Kaufkraft in der Schweiz mit knapp 8,5 Millionen Einwohnern liegt im Jahr 2019 laut Prognose bei 356,9 Milliarden Euro (ohne Liechtenstein). Die rund 8,8 Millionen Österreicher hingegen kommen 2019 auf eine Kaufkraftsumme von rund 212,3 Milliarden Euro, während sich die Gesamtkaufkraft der in etwa 82,8 Millionen Deutschen auf 1.968,7 Milliarden Euro beläuft.