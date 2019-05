Strom und Gas werden in Ostösterreich teurer

Strom und Gas werden in Ostösterreich ab 1. Juni teurer, denn die EnergieAllianzAustria (EAA), die sich aus Wien Energie, EVN und Energie Burgenland zusammensetzt, erhöht die Preise. Für einen Durchschnittshaushalt werden dann die Mehrkosten bei Strom um rund 3,5 Euro im Monat höher ausfallen, Gas wird um 2,5 Euro pro Monat teurer, hieß es am Montag in einer Ankündigung der EAA, die die Preiserhöhung mit höheren Beschaffungskosten begründet.