Suff-Unfall! Drinkwater muss Führerschein abgeben

Auch sportlich läuft es für den früheren Profi von Leicester City schlecht. Unter Chelsea-Trainer Maurizio Sarri spielt Drinkwater keine Rolle mehr. In der abgelaufenen Premier-League-Saison bestritt er keine einzige Partie für die „Blues“, die im Europa-League-Finale stehen und Platz drei in der Premier League erreicht haben. Sein letzter Einsatz in einem Pflichtspiel für Chelsea liegt schon mehr als ein Jahr zurück.