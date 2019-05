EU-Wahl: „Was muss Brüssel verändern? Alles!“

„Bevormundung ist grauslich“

Ebenfalls EU-skeptisch zeigt sich ein deutscher Wahlwiener, er lebt seit 50 Jahren in Österreich. Er fühlt sich von der EU-Spitze zu sehr bevormundet: „Das Schlimmste ist eigentlich, dass man mir vorschreiben will, was ich zu tun oder zu denken habe. Das greift so weit in die Politik der einzelnen Mitgliedsstaaten ein, dass es grauslich ist.“ Kurz darauf treffen wir auf eine junge Jus-Studentin. Das System der EU sei keineswegs perfekt und auf jeden Fall ausbaufähig. Trotzdem ist es ihrer Meinung nach besser „die EU zu haben, als die EU nicht zu haben“.