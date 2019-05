Virtuelle Desktops für mehr Ordnung auf Ihrem PC

Für Multitasker

Virtuelle Desktops eigenen sich sehr gut, um für mehr Struktur auf Ihrem Arbeitsgerät zu sorgen. So können Sie zum Beispiel auf einem Desktop arbeitsrelevante Programme geöffnet halten, während auf dem zweiten Desktop zum Beispiel Entertainment-Apps (Musik, Internet, Video) landen. So wird Ihre Taskleiste nicht mit vielen Fenstern gefüllt und Sie haben einen besseren Überblick über das, was gerade wirklich wichtig ist, bzw. was im Vordergrund stehen sollte.