Die coolsten Public-Viewing-Events in Wien

#Finale in der Sportsauna

Auch in der Sportsaune im 8. Bezirk dreht sich in dieser Woche alles um den Song Contest. Neben den beiden Halfinali wird natürlich auch das große Event live übertragen. Mit Getränke-Specials und gratis Knabberzeugs kann der Abend feucht-fröhlich verbracht werden.

Wo: 8., Lange Gasse 10