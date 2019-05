Buntspecht: Verrückt sein auf dieser Welt

Alles darf. Alles soll. Alles muss! Mit dieser Prämisse erhält man sich als Kreativschaffender den höchstmöglichen Grad an Freiheit und kann sich geschickt zwischen den Welten bewegen. Für eine Band wie Buntspecht wäre das auch gar nicht anders möglich, denn die Wiener verknüpfen nicht nur unterschiedliche Stile zu einem musikalischen Guss, sondern verstehen sich auch als ein in enger Freundschaft verbundenes Künstlerkollektiv, das in bester „Do It Yourself“-Manier agiert. So hat etwa Florentin Scheicher das dieser Tage erscheinende zweite Album „Draußen im Kopf“ mit 500 Köpfen am Cover handbemalt und die Videos kommen ebenso aus dem inneren Bandzirkel, wie die Überlegung, jedes einzelne Konzert zu etwas ganz Besonderem zu gestalten. „Bei uns hängt alles zusammen und wenn man sich die Zeit nimmt und die Aufmerksamkeitsspanne dafür hat, ergibt sich ein kohärentes Bild“, erklärt Sänger Lukas Klein im Gespräch mit der „Krone“. „Ich will damit eigentlich sagen, dass ich uns nicht nur als Musiker verstehe, sondern der gesamte Kunstbegriff weiter gefächert ist.“