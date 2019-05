Trotz Primetime im Schnitt nur 149.000 Zuseher

Vom Klimawandel bis zu einer europäischen Rechtsfraktion, von Tiertransporten bis zu Studiengebühren für Ausländer - nichts, wofür oder wogegen die Spitzenkandidaten der sechs Parteien in den vergangenen Wochen nicht schon alles gesagt hätten. So auch am Sonntag, als Andreas Schieder (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Harald Vilimsky (FPÖ), Claudia Gamon (NEOS), Johannes Voggenhuber (EUROPA Jetzt) und Werner Kogler (Grüne) erstmals in der medialen Arena aufeinandertrafen.