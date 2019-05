„Ferres als Buhlschaft fand ich bezaubernd“

„Krone“:Sie geben im Sommer bei den Festspielen die Buhlschaft im „Jedermann“. Unlängst waren sie bei einer Geschäftseröffnung in Salzburg, Medienrummel inklusive. Wie gehen sie mit der „neuen“ Aufmerksamkeit um?

Tscheplanowa: Es ist etwas Besonderes. Ich hab in den letzten Jahren für meine Arbeit Anerkennung vor allem in Form von Preisen oder Kollegen bekommen. So einen Hype, schon bevor ich überhaupt auf der Bühne gestanden bin, zu erleben ist neu, aber keineswegs unangenehm.