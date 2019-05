Ferrari beendet Lieferung von Motoren an Maserati!

Auch wenn Maserati nicht zur Créme de la Créme im Fahrzeugbau gehört und so etwas wie Ferraris B-Mannschaft darstellt, die Faszination bleibt. Was einen Maserati so richtig cool macht, sind zwei Dinge: die Marke und die von Ferrari zugelieferten Motoren. Das eine macht auch das SUV Levante mit Dieselmotor für viele erstrebenswert - das andere wird es in naher Zukunft in Neuwagen nicht mehr geben.