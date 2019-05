Mit E-Mountainbikes über Stock und Stein

Doch einfach nur draufsitzen und lostreten, davon hält Stefan wenig: „Ein E-Bike hat viel mehr Gewicht, das man mit sich führt, es ist oft sperriger und schwieriger im Handling.“ Bevor man also einen Singletrail mit dem neuen E-Mountainbike runterbrettert oder raufstrampelt, sollte man es laut Stefan lieber gemütlicher beginnen, etwa mit einer Runde um einen der wunderschönen Kärntner Seen, wie den Millstätter See, wo übrigens heuer wieder vom 31. Mai bis 2. Juni das E-Motion E-Bike-Event stattfinden wird.