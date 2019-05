Kurzurlaub in den Bergen Osttirols gewinnen!

4-Sterne-Superior-Familienhotel auf 1450 Meter Seehöhe

Das Almfamilyhotel Scherer liegt mitten in Almwiesen am Ortseingang von Obertilliach in Osttirol auf einem Sonnenplateau. Zu jeder Jahreszeit eröffnet sich dem Gast der freie Blick auf das atemberaubende Panorama des Karnischen Kamms, einem Höhenzug des Gailtals. Sowohl alle Suiten als auch die Terrassenanlagen sind nach Süden ausgerichtet. Das Interieur des Almhotels ist eine gelungene, harmonische Komposition aus moderner Eleganz und Elementen aus der Natur sowie regionaler Tradition. Dabei steht die Familienfreundlichkeit ganz im Mittelpunkt. Vom Almfamilyhotel Scherer ist alles im Ort und in der näheren Umgebung bequem zu Fuß zu erreichen, im Winter verlaufen die Skipisten direkt am Hotel vorbei. Das macht das Hotel in Obertilliach zum idealen Ausgangspunkt für Wanderungen im Sommer und zum Skifahren im Winter.