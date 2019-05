„AKW als Schulungszentrum - aber nie hochfahren!“

Whistleblower haben vor löchrigen Reaktoren und vor chaotischen Zuständen am Bau gewarnt, doch Global 2000 kämpft nicht erst seit der neuesten Aufdeck-Aktion gegen Mochovce: 25 Jahre sind es bereits, erzählt Gewessler, in denen Protestmärsche und Petitionen organisiert wurden. In den letzten Jahren hat die Organisation sogar rechtliche Mittel gegen den Weiterbau eingesetzt, sowohl in der Slowakei, wo nach slowakischem Recht geklagt wurde, als auch international.