Gefälschte 20-Euro-Scheine in Umlauf gebracht

Aufmerksam wurden die Beamten in der Stadt Salzburg bereits Anfang Mai. Die ersten fünf gefälschten Zwanziger wurden bei verschiedenen Geschäften „eingelöst“. Neben den Geschädigten meldete sich am 7. Mai auch noch ein Pizzalieferant bei der Polizei. Ihm wurden an einer Adresse in Salzburg-Lehen vier Blüten untergejubelt. Als er erneut zu der Adresse gerufen wurde, kam die Polizei gleich mit. Ein 19-jähriger Türke wurde als Beschuldigter festgenommen.