Ältere Steirer aus ihrer Einsamkeit holen

Raus aus der Isolation

Ihre Tage sehen alle gleich aus: „Ich löse Kreuzworträtsel, Stunde um Stunde, zwischendurch schaue ich mir die Nachrichten an. Deswegen bin ich geistig auch noch fit. Aber es fehlt einem halt, wenn man sich gar nie mit jemanden austauschen kann.“ Ihre größte Freude ist es, wenn das Enkerl spontan anruft und auf einen Kaffee kommen will. „Auf diese Anrufe warte ich oft tagelang“. Genau da setzt Michael Schickhofer mit seinem Projekt „Reich an Leben - weil die Zukunft allen gehört“ an, das er Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen hat, an. Inhalt: Steirer konnten Ideen und Konzepte vorschlagen, die Ältere aus ihrer Isolation holen, sie buchstäblich reaktivieren.