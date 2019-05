Feuerinferno: 370 Betroffene brauchen jetzt Hilfe!

Tränen, Augenringe, verzweifelte Blicke - 370 Menschen sind nach dem Flammeninferno im Mehrparteienhaus in Simmering am Ende ihrer Kräfte. Ihre Wohnungen wurden teils völlig zerstört, derzeit leben viele der Opfer in einem Notquartier. Eine Hilfsaktion wurde gestartet, die Herbergsuche läuft.