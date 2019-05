Mit der „Krone“ 150 Jahre Wiener Staatsoper feiern

In der Jubiläumswoche von 18. bis 26. Mai 2019 wird „Oper live am Platz“ auf die Bundesländer ausgeweitet: Von Bregenz bis Eisenstadt werden an wichtigen Plätzen der Landeshauptstädte täglich Live-Übertragungen und legendäre Aufzeichnungen von Staatsopern-Produktionen auf LED-Screens gezeigt: u.a. Il barbiere di Siviglia mit KS Juan Diego Flórez, Andrea Chénier mit KS Anna Netrebko und Yusif Eyvazov, die Premiere von Die Frau ohne Schatten sowie am 26. Mai das Jubiläumskonzert vor der Oper. Zudem werden untertags Kinderopernproduktionen gezeigt. Zusätzlich werden in der Jubiläumswoche alle Opernaufführungen in Wien am Herbert von Karajan Platz Live übertragen.