Indoor-Klettern: zwei Verletzte nach Unfällen

Bei zwei Kletterunfällen sind am Sonntag eine 33-Jährige aus Leoben und ein 17-jähriger Deutscher in der Steiermark verletzt worden. Die Steirerin fiel in einer Kletterhalle in Judenburg etwa zehn Meter tief. Der Jugendliche verletzte sich bei einem Boulder-Wettkampf in Graz. Er stürzte aus rund vier Meter Höhe ab.